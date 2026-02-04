Названы самые популярные смартфоны в России

«AliExpress СНГ»: Чаще всего россияне покупали смартфоны Poco, Redmi и OnePlus

Xiaomi Poco X7 Pro возглавил топ смартфонов, купленных россиянами. Об этом сообщает издание Hi-Tech Mail со ссылкой на пресс-службу «AliExpress СНГ».

Специалисты торговой площадки подсчитали устройства, которые жители России заказывали в 2025 году. В AliExpress назвали самым популярным смартфонов Xiaomi Poco X7 Pro — это модель с AMOLED-экраном, процессором MediaTek Dimensity 8400 Ultra, 8 гигабайтами оперативной памяти, двойной камерой 50 и 8 мегапикселей, аккумулятором емкостью 6000 миллиампер-часов и быстрой зарядкой 90 ватт.

На втором месте оказался Xiaomi Redmi Note 14 Pro, который выделяется AMOLED-экраном, чипом MediaTek Helio G100 Ultra и встроенной памятью на 256 гигабайт. В топ-3 также попал OnePlus 13. Этот флагман получил качественный дисплей LTPO OLED, процессор Snapdragon 8 Elite и аккумулятор емкостью 6000 миллиампер-часов.

В десятку самых востребованных среди россиян смартфонов также включили Realme 14 Pro+, Xiaomi Redmi Note 14, Xiaomi Poco M6 Pro, Xiaomi Redmi Note 13, Xiaomi Poco C61, Xiaomi Redmi Note 13 Pro и Honor Magic 7 Pro.

Ранее эксперт Ольга Борисова объяснила, почему цены на бытовую технику в России снизились после новогодних праздников. Основными причинами скидок стали снижение спроса вследствие высокой стоимости кредитов, а также проведение крупных онлайн-акций.