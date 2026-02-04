Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
19:15, 4 февраля 2026Наука и техника

Названы самые популярные смартфоны в России

«AliExpress СНГ»: Чаще всего россияне покупали смартфоны Poco, Redmi и OnePlus
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Vera Aksionava / Shutterstock / Fotodom

Xiaomi Poco X7 Pro возглавил топ смартфонов, купленных россиянами. Об этом сообщает издание Hi-Tech Mail со ссылкой на пресс-службу «AliExpress СНГ».

Специалисты торговой площадки подсчитали устройства, которые жители России заказывали в 2025 году. В AliExpress назвали самым популярным смартфонов Xiaomi Poco X7 Pro — это модель с AMOLED-экраном, процессором MediaTek Dimensity 8400 Ultra, 8 гигабайтами оперативной памяти, двойной камерой 50 и 8 мегапикселей, аккумулятором емкостью 6000 миллиампер-часов и быстрой зарядкой 90 ватт.

На втором месте оказался Xiaomi Redmi Note 14 Pro, который выделяется AMOLED-экраном, чипом MediaTek Helio G100 Ultra и встроенной памятью на 256 гигабайт. В топ-3 также попал OnePlus 13. Этот флагман получил качественный дисплей LTPO OLED, процессор Snapdragon 8 Elite и аккумулятор емкостью 6000 миллиампер-часов.

В десятку самых востребованных среди россиян смартфонов также включили Realme 14 Pro+, Xiaomi Redmi Note 14, Xiaomi Poco M6 Pro, Xiaomi Redmi Note 13, Xiaomi Poco C61, Xiaomi Redmi Note 13 Pro и Honor Magic 7 Pro.

Ранее эксперт Ольга Борисова объяснила, почему цены на бытовую технику в России снизились после новогодних праздников. Основными причинами скидок стали снижение спроса вследствие высокой стоимости кредитов, а также проведение крупных онлайн-акций.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Мощный взрыв прогремел на железной дороге в российском регионе. Поезд с топливом сошел с рельсов, огненный гриб попал на видео

    Россия скатилась в депрессию

    В России опустели салоны красоты

    Назван неочевидный симптом проблем с печенью

    Владельца тонированной BMW отправили в изолятор в Москве

    Инфляция в России ускорилась

    Лавров оценил сочетание Зеленского с совестью

    Самолет с пассажирами на борту подал сигнал бедствия из-за приступа у пилота

    Обвиненный в изнасилованиях сын принцессы отказался признать вину

    Рубио рассказал о положительных аспектах переговоров США с Россией и Украиной в ОАЭ

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok