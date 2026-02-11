РИАН: Родителей объявленного погибшим солдата ВСУ заподозрили в мошенничестве

Родителей солдата ВСУ Назара Далецкого из Львовской области, который был объявлен погибшим, но вернулся на Украину по обмену, заподозрили в мошенничестве. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в российских силовых структурах.

Далецкого похоронили на основании ДНК-теста, однако в феврале он вернулся на родину в рамках обмена 157 на 157.

«Чиновники заподозрили родителей в даче взятки работникам медучреждения, которые проводили экспертизу ДНК», — отметил собеседник агентства. По его словам, родные солдата специально подтасовали результаты, чтобы получить денежные средства.

Компенсация составила 15 миллионов гривен (около 350 тысяч долларов). По информации источника, родственников хотят обязать вернуть эти деньги.

При этом украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец отрицает, что семью обяжут вернуть выплату, пишет «Украинская правда».

По словам Лубинца, случай Назара Далецкого является первым в своем роде. Чтобы выяснить причины ошибки сразу после возвращения военных из плена, омбудсмен направил запросы в ряд государственных структур, в частности министерствам обороны и здравоохранения. Любые юридические решения будут приниматься после расследования ситуации.

5 февраля Россия и Украина произвели масштабный обмен пленными. На Родину вернулись 157 россиян. На Украину вернулся Назар Далецкий, который с 25 мая 2023 года числился погибшим в Харьковской области.

