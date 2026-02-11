Наши на Олимпиаде: все новости Зимних Игр

Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
22:06, 11 февраля 2026Бывший СССР

Родителей объявленного погибшим солдата ВСУ заподозрили в мошенничестве

РИАН: Родителей объявленного погибшим солдата ВСУ заподозрили в мошенничестве
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Kay Nietfeld / Globallookpress.com

Родителей солдата ВСУ Назара Далецкого из Львовской области, который был объявлен погибшим, но вернулся на Украину по обмену, заподозрили в мошенничестве. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в российских силовых структурах.

Далецкого похоронили на основании ДНК-теста, однако в феврале он вернулся на родину в рамках обмена 157 на 157.

«Чиновники заподозрили родителей в даче взятки работникам медучреждения, которые проводили экспертизу ДНК», — отметил собеседник агентства. По его словам, родные солдата специально подтасовали результаты, чтобы получить денежные средства.
Компенсация составила 15 миллионов гривен (около 350 тысяч долларов). По информации источника, родственников хотят обязать вернуть эти деньги.

При этом украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец отрицает, что семью обяжут вернуть выплату, пишет «Украинская правда».

По словам Лубинца, случай Назара Далецкого является первым в своем роде. Чтобы выяснить причины ошибки сразу после возвращения военных из плена, омбудсмен направил запросы в ряд государственных структур, в частности министерствам обороны и здравоохранения. Любые юридические решения будут приниматься после расследования ситуации.

5 февраля Россия и Украина произвели масштабный обмен пленными. На Родину вернулись 157 россиян. На Украину вернулся Назар Далецкий, который с 25 мая 2023 года числился погибшим в Харьковской области.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Рютте ответил на вопрос о гарантиях безопасности для России

    В России с 1 марта изменятся правила авиаперелетов. Что нужно знать

    В России массово проверяют резервистов. Кого заберут с «гражданки» в 2026 году и могут ли отправить на СВО

    В России объяснили необходимость введения платного въезда в города

    На Украине назвали важное условие проведения выборов

    Медведев пошутил про свои высказывания

    Звезда «Универа» намекнул на возвращение старых актеров

    51-летняя Пенелопа Крус снялась в прозрачном наряде для модного журнала

    Родителей объявленного погибшим солдата ВСУ заподозрили в мошенничестве

    Медведев призвал пересмотреть все отношения России

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok