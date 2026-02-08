Реклама

01:10, 8 февраля 2026Бывший СССР

В рамках обмена из плена вернулся «похороненный» по результатам ДНК-теста солдат ВСУ

Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Global Look Press

Домой вернулся военнослужащий Вооруженных сил Украины (ВСУ) Назар Далецкий, который с 25 мая 2023 года числился погибшим в Харьковской области. Выводы о его гибели были сделаны по результатам ДНК-теста, сообщает РИА Новости со ссылкой на российские силовые структуры.

«Погибшим его объявили на основании проведенной экспертизы ДНК. Каково же было удивление и радость родственников, когда вчера Далецкий Назар вернулся домой из российского плена целый и невредимый в рамках обмена пленными», — рассказал собеседник агентства.

При этом он уточнил, что в плену Далецкий находился с 2022 года, и его уже включали в списки для обмена, однако сотрудники украинской разведки вычеркивали его из этих списков.

5 февраля Россия и Украина произвели масштабный обмен пленными. На Родину вернулись 157 россиян.

