Россияне отказались от покупки новых машин из-за отсутствия денег

«Автостат»: Более 60 процентов россиян не в состоянии купить новую машину

Большинство россиян (61 процент) не собираются покупать машину в 2026 году. Агентство «Автостат» опубликовало результаты совместного с порталом DRIVE2.RU исследования, целью которого было выяснить намерения автомобилистов относительно обновления транспортного средства в этом году.

Большая часть опрошенных (38,8 процента) заявили, что у них просто нет денег на машины по актуальным ценам. Еще 16,6 процента респондентов признались, что свободные денежные средства потратят на приобретение недвижимости (или иные цели). При этом 4,6 процента россиян сказали, что предпочтут оставить сбережения на банковских вкладах «с высокой ставкой».

Но 11 процентов участников опроса (каждый девятый) признались, что собираются купить новый автомобиль до конца года. Причем 5,2 процента россиян заявили, что это будет вторая машина в семье. Заменить имеющееся транспортное средство в связи с износом желают 3,9 процента автомобилистов. Оставшиеся 1,9 процента объяснили решение о покупке в ближайшее время опасениями дальнейшего повышения цен.

Аналитики отметили, что 28 процентов опрошенных не определились, буду ли они покупать новый автомобиль или понаблюдают за дальнейшим развитием событий на российском авторынке.

Ранее стало известно, что уже в ближайшее время россиян ждет очередное повышение цен на автомобили. Министерство промышленности и торговли РФ выступило с инициативой, которая приведет к удорожанию импортируемых легковых машин, ввозимых физическими лицами.