19:40, 11 февраля 2026

Россиянин въехал на горящей машине в заправку ради расправы над недругом

В Самаре СК возбудил дело против водителя, влетевшего в заправку
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Вадим Жернов / РИА Новости

В Самаре возбудили уголовное дело в отношении жителя, который въехал на горящей машине в заправку. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

По версии следствия, мужчина поджег автомобиль, а после направился в заправочную колонку на АЗС в Красноглинском районе города. Это он сделал, чтобы расправиться с 27-летним водителем другой машины.

В результате мужчина получил телесные повреждения, его госпитализировали. Пожар, начавшийся после столкновения, потушили сотрудники.

Ранее сообщалось, что проникнувший через балкон к россиянину полицейский избил его и обвинил в нападении.

