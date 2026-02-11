Проникнувший через балкон к россиянину полицейский избил его и обвинил в нападении

Полицейский получил срок за избиение мужчины и фальсификацию нападения на себя

В Ленинградской области сотрудника полиции из Волховского района приговорили к шести годам колонии и штрафу в 350 тысяч рублей по делу о превышении должностных полномочий. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе регионального управления Следственного комитета России (СКР).

По данным следствия, все началось с жалобы матери потерпевшего. Испытывая личную неприязнь к мужчине, полицейский проник в квартиру через балкон и сильно избил сына заявительницы. Позже, желая скрыть этот факт, он подделал документ, в котором сообщил, что хозяин жилища якобы не подчинился законным требованиям сотрудника полиции и сам напал на него.

По решению суда после окончания срока осужденный не сможет занимать должности, связанные с осуществлением функций представителя власти, сроком на три года.

