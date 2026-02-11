Наши на Олимпиаде: все новости Зимних Игр

Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
13:04, 11 февраля 2026Силовые структуры

Проникнувший через балкон к россиянину полицейский избил его и обвинил в нападении

Полицейский получил срок за избиение мужчины и фальсификацию нападения на себя
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

В Ленинградской области сотрудника полиции из Волховского района приговорили к шести годам колонии и штрафу в 350 тысяч рублей по делу о превышении должностных полномочий. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе регионального управления Следственного комитета России (СКР).

По данным следствия, все началось с жалобы матери потерпевшего. Испытывая личную неприязнь к мужчине, полицейский проник в квартиру через балкон и сильно избил сына заявительницы. Позже, желая скрыть этот факт, он подделал документ, в котором сообщил, что хозяин жилища якобы не подчинился законным требованиям сотрудника полиции и сам напал на него.

По решению суда после окончания срока осужденный не сможет занимать должности, связанные с осуществлением функций представителя власти, сроком на три года.

Ранее якутский суд заключил под стражу пятерых полицейских, обвиняемых в пытках человека.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    На Украине захотели провести переговоры с Путиным в Москве

    В России из-за зумеров оказались под угрозой продажи важного препарата

    Россияне получили платежки за коммуналку с аномально высокими суммами. За какие услуги можно не платить

    Лавров рассказал о подготовке Путина к визиту в Китай

    Россиянок после родов захотели обследовать на признаки депрессии

    В США признали русскими два города на Украине

    «Радиостанция Судного дня» транслировала в эфир самое советское слово

    Лавров указал на двуличный подход к Гренландии и Донбассу

    Лавров поблагодарил корейцев за защиту от украинцев

    Проникнувший через балкон к россиянину полицейский избил его и обвинил в нападении

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok