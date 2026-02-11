Наши на Олимпиаде: все новости Зимних Игр

Россия
13:22, 11 февраля 2026

Россиянка дала другу с высокой температурой совет и нашла его мертвым

В Москве мужчина захлебнулся, потеряв сознание в горячей ванной
Константин Лысяков
Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: nikkytok / Shutterstock / Fotodom

В Москве в квартире на Бескудниковском бульваре нашли мертвым уроженца Брянской области. Об этом пишет «МК».

По информации издания, перед смертью 25-летний мужчина обратился в больницу с жалобой на температуру 39 градусов и взял больничный. Позже он по совету подруги принял горячую ванну, однако потерял сознание и захлебнулся.

Как выяснили журналисты, причиной смерти стала дополнительная нагрузка на сердечно-сосудистую систему россиянина.

Ранее житель Обнинска Калужской области едва не сварился заживо, принимая ванну. Как рассказала дочь пострадавшего, кипяток начинает литься, когда кто-то из соседей включает воду. В результате ее отец обжег пятки, спину и ягодицы.

