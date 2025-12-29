Реклама

13:43, 29 декабря 2025Россия

Россиянин принял ванну и едва не сварился в кипятке

РЕН ТВ: Житель Обнинска принял ванну и едва не сварился в кипятке
Майя Назарова

Фото: New Africa / Shutterstock / Fotodom

Житель Обнинска Калужской области принял ванну и едва не сварился в кипятке. Об этом стало известно РЕН ТВ.

Дочь пострадавшего россиянина пояснила, что в доме плохо настроены терморегуляторы. Когда кто-то из соседей включает воду — у них льется кипяток, посетовала она.

Как призналась горожанка, ее отец решил принять ванну, а когда он спустил воду — из крана хлынул кипяток. Встать мужчина не смог, из-за чего обжег пятки, спину и ягодицы. Сколько пострадавший пролежал в такой воде, не удалось выяснить. Он был в шоковом состоянии.

По факту случившегося возбудили уголовное дело в отношении коммунальной службы.

До этого сообщалось, что в Орске женщина обварилась кипятком в ванне, она попала в реанимацию.

Ранее в похожей ситуации оказалась пенсионерка из Санкт-Петербурга, которая обварилась кипятком. 75-летняя женщина попала в реанимацию, на момент поступления медики оценивали ее состояние как тяжелое.

