Россиянок после родов захотели обследовать на признаки депрессии

В Госдуме предложили расширить медобследование россиянок после родов

В Госдуме захотели расширить медобследование женщин после родов. В частности, предложено обследовать россиянок на признаки депрессии, пишет РИА Новости.

По мнению авторов инициативы, ее реализация позволит своевременно выявлять скрытые патологии и проводить лечение до развития тяжелых осложнений. Обращение с соответствующим предложением группа депутатов направила министру здравоохранения Михаилу Мурашко.

Согласно проекту закона, в России намерены утвердить механизм организации двух дополнительных профилактических осмотров женщин после родов — на 3-м и 12-м месяце. В то время как сейчас после выписки роженицы помощь ограничивается плановым визитом к акушеру-гинекологу в первые два месяца. В список дополнительных обследований включены проверка артериального давления, оценка уровня гемоглобина и глюкозы, а также скрининг депрессии.

