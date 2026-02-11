Наши на Олимпиаде: все новости Зимних Игр

Россия
13:09, 11 февраля 2026Россия

Россиянок после родов захотели обследовать на признаки депрессии

В Госдуме предложили расширить медобследование россиянок после родов
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Nathan Dumlao / Unsplash

В Госдуме захотели расширить медобследование женщин после родов. В частности, предложено обследовать россиянок на признаки депрессии, пишет РИА Новости.

По мнению авторов инициативы, ее реализация позволит своевременно выявлять скрытые патологии и проводить лечение до развития тяжелых осложнений. Обращение с соответствующим предложением группа депутатов направила министру здравоохранения Михаилу Мурашко.

Согласно проекту закона, в России намерены утвердить механизм организации двух дополнительных профилактических осмотров женщин после родов — на 3-м и 12-м месяце. В то время как сейчас после выписки роженицы помощь ограничивается плановым визитом к акушеру-гинекологу в первые два месяца. В список дополнительных обследований включены проверка артериального давления, оценка уровня гемоглобина и глюкозы, а также скрининг депрессии.

Ранее Минздрав России ужесточил требования к клиникам, в которых проводятся аборты. Теперь искусственное прерывание беременности могут сделать только в тех учреждениях, где есть операционная.

