Российская авиакомпания массово задержала рейсы

Shot: Рейсы авиакомпании Azur Air задерживаются на 6 часов в России и Вьетнаме

Российская авиакомпания Azur Air массово задержала рейсы на шесть и более часов. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По данным источника, вылеты перевозчика задерживаются в аэропортах Вьетнама и России. Так, отправление в Нячанг из Барнаула было перенесено на десять часов. Также опоздание до восьми часов фиксируется на маршрутах Москва — Пхукет, Камрань — Тюмень и Тюмень — Камрань. Причиной измениний в графиках якобы считается неисправность лайнеров, из-за чего они прибывают в гавани назначения не к назначенному времени.

Ранее пассажиры этого авиаперевозчика застряли в российском аэропорту на сутки. Причиной задержки рейса на вьетнамский остров Фукуок стал отказ левого двигателя самолета. До этого Azur Air призвали провести внеплановый осмотр двигателей на самолетах Boeing 757 после двух инцидентов с утечкой масла в полете.