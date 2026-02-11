Наши на Олимпиаде: все новости Зимних Игр

Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
13:23, 11 февраля 2026Путешествия

Российская авиакомпания массово задержала рейсы

Shot: Рейсы авиакомпании Azur Air задерживаются на 6 часов в России и Вьетнаме
Александра Статных (Редактор отдела «Путешествия»)

Фото: HelloDavidPradoPerucha / Freepik

Российская авиакомпания Azur Air массово задержала рейсы на шесть и более часов. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По данным источника, вылеты перевозчика задерживаются в аэропортах Вьетнама и России. Так, отправление в Нячанг из Барнаула было перенесено на десять часов. Также опоздание до восьми часов фиксируется на маршрутах Москва — Пхукет, Камрань — Тюмень и Тюмень — Камрань. Причиной измениний в графиках якобы считается неисправность лайнеров, из-за чего они прибывают в гавани назначения не к назначенному времени.

Материалы по теме:
Куда поехать отдыхать весной 2026 года: топ-12 направлений по России и за границей
Куда поехать отдыхать весной 2026 года:топ-12 направлений по России и за границей
29 января 2026
Как Таиланд, только дешевле. C 2024 года Вьетнам станет еще доступнее для россиян. Сколько стоит там отдохнуть?
Как Таиланд, только дешевле.C 2024 года Вьетнам станет еще доступнее для россиян. Сколько стоит там отдохнуть?
29 декабря 2023

Ранее пассажиры этого авиаперевозчика застряли в российском аэропорту на сутки. Причиной задержки рейса на вьетнамский остров Фукуок стал отказ левого двигателя самолета. До этого Azur Air призвали провести внеплановый осмотр двигателей на самолетах Boeing 757 после двух инцидентов с утечкой масла в полете.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    На Украине захотели провести переговоры с Путиным в Москве

    В России из-за зумеров оказались под угрозой продажи важного препарата

    Россияне получили платежки за коммуналку с аномально высокими суммами. За какие услуги можно не платить

    Российский священник с раздробленной ногой семь часов выбирался из-под ударов ВСУ

    Греф предупредил о перспективе жизни среди роботов

    Премьер-министр страны СНГ приехал в Киев и заговорил на украинском

    Бритни Спирс продала все свои хиты

    Туристка стала жертвой стрельбы после ссоры с отцом-алкоголиком из-за Трампа

    Лавров указал на позор ООН из-за Донбасса

    Раскрыт ключевой свидетель в деле о расправе педофила над 9-летним мальчиком

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok