Российскую авиакомпанию призвали проверить двигатели самолетов после двух инцидентов

Azur Air призвали провести осмотр двигателей после двух инцидентов в полете

Авиакомпанию Azur Air призвали провести внеплановый осмотр двигателей на самолетах Boeing 757 после двух инцидентов с утечкой масла в полете. Об этом пишет Telegram-канал «Авиаторщина».

Соответствующую рекомендацию выпустила комиссия Красноярского МТУ Росавиации, которая занимается расследованием обоих авиационных происшествий. Российскому перевозчику нужно организовать разовые проверки трубопроводов масляной системы на американских двигателях Pratt & Whitney 2037. Как сообщает источник, в Azur Air такие силовые установки есть лишь на трех из шести Boeing 757.

В материале также говорится, что авиакомпания уже сформировала план проведения осмотров трубопроводов масляной системы двигателей на всех воздушных суднах указанного типа. После анализа обоих событий специалисты пришли к выводу, что проблема герметичности трубопроводов носит конструктивный характер.

23 января самолет Azur Air подал сигнал бедствия в небе над Китаем и вынужденно сел в аэропорту Ланчжоу. На борту сработала сигнализация о падении давления масла в правой силовой установке.

Ситуация повторилась 28 января. Тогда лайнер, направлявшийся с курорта Нячанг в Иркутск, прервал полет и приземлился в аэропорту столицы Вьетнама Ханоя. Борт отстранили от полетов — он до сих пор находится в стране Азии.

