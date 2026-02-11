Наши на Олимпиаде: все новости Зимних Игр

21:01, 11 февраля 2026Путешествия

Российская авиакомпания назвала даты вывозных рейсов для россиян с Кубы

Россияне смогут улететь с Кубы начиная с 12 февраля
Александра Статных (Редактор отдела «Путешествия»)

Фото: Norlys Perez / Reuters

Россияне, которые на данный момент находятся на Кубе, смогут улететь на родину начиная с 12 февраля рейсами российской авиакомпании. Даты вывозных отправлений в своем Telegram-канале назвал «Аэрофлот».

Вылеты из Варадеро до Москвы назначены на 12,14,17,19,21 февраля. Рейс из Гаваны в столицу России запланирован на 16 февраля. Иностранные туристы смогут улететь из Москвы в Республику Куба 15 февраля. «С 24 февраля все последующие рейсы по данным направлениям будут отменены», — уточнили в компании.

Ранее стало известно, что полеты из России на Кубу приостановят. Такое решение приняли авиаперевозчики «Россия» и Nordwind.

