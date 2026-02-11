Наши на Олимпиаде: все новости Зимних Игр

Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
12:03, 11 февраля 2026Путешествия

Российская авиакомпания вновь запустила распродажу билетов с 15-процентными скидками

«Победа» вновь запустила распродажу билетов со скидками до 15 процентов
Зарина Дзагоева
Зарина Дзагоева

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

Российская авиакомпания «Победа» вновь запустила распродажу билетов со скидками. Об этом говорится в Telegram-канале перевозчика.

Так, снижение цены на 15 процентов действует на тарифы «Выгодный» и «Максимум», а 10 процентов — на тариф «Базовый». Для активации скидок надо использовать промокод POLEDELI, который действует до 23:59 (МСК) 12 февраля. А улететь по купленным билетам можно с 11 февраля по 24 октября 2026 года.

Ранее сообщалось, что в аэропорту Сочи задерживаются 15 рейсов, шесть самолетов остаются на запасных аэродромах.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Кремле объяснили ограничения в отношении Telegram

    В России из-за зумеров оказались под угрозой продажи важного препарата

    Россияне получили платежки за коммуналку с аномально высокими суммами. За какие услуги можно не платить

    Участникам покушения на генерала Алексеева распределили роли

    Ученые реконструировали внешность хорватского вампира

    В Петербурге рухнул лифт с матерью и ребенком внутри

    ЕС решил поддержать переизбрание Пашиняна

    Найденная российским подростком работа обернулась уголовным делом

    Стоматолог предупредила об опасных домашних методах отбеливания зубов

    Израиль задумал новую военную операцию против Ирана

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok