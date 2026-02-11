Российская авиакомпания вновь запустила распродажу билетов с 15-процентными скидками

«Победа» вновь запустила распродажу билетов со скидками до 15 процентов

Российская авиакомпания «Победа» вновь запустила распродажу билетов со скидками. Об этом говорится в Telegram-канале перевозчика.

Так, снижение цены на 15 процентов действует на тарифы «Выгодный» и «Максимум», а 10 процентов — на тариф «Базовый». Для активации скидок надо использовать промокод POLEDELI, который действует до 23:59 (МСК) 12 февраля. А улететь по купленным билетам можно с 11 февраля по 24 октября 2026 года.

