Наука и техника
14:03, 11 февраля 2026Наука и техника

Российские поезда прикроют антидроновые платформы

«Известия»: Российские поезда в зоне СВО прикроют антидроновыми бронеплатформами
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Российские войска начали применять бронеплатформы с антидроновым вооружением для защиты грузовых поездов в зоне специальной военной операции (СВО). Об этом пишут «Известия» со ссылкой на знакомые с ситуацией источники.

Платформы оснащены парой бетонных укрытий для бойцов, пулеметными установками и средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Верхнюю полусферу платформ прикрыли антидроновой сетью.

Такие конструкции размещают в голове и хвосте поезда. Они позволяют бойцам прикрывать составы от ударов дронов-камикадзе.

Военный эксперт Юрий Лямин отметил, что появление защитных платформ связано с увеличением дальности действия беспилотников. Он добавил, что железнодорожное сообщение в зоне СВО имеет большое значение, поскольку автомобилями сложно перевозить грузы в сравнимых масштабах.

В июле стало известно, что российские бойцы начали применять беспилотные дрезины на красноармейском направлении СВО. Железнодорожная тележка способна доставлять более тонны груза.

