Россия
10:45, 11 февраля 2026Россия

Российский боец два часа просидел на скользком дереве в зоне СВО с одной целью

RT: Боец два часа просидел на скользком дереве при выполнении задачи СВО
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Российский боец с позывным Невский из спецназа «Ахмат» два часа просидел на скользком дереве в зоне проведения специальной военной операции (СВО) на Украине с одной целью — он выполнял задачу по установлению связи. Об этом пишет RT.

Как отмечает издание, связисты на фронте наводят воздушные мосты и прокладывают оптику в местах, где оборудование сливается с местностью. Одним из плюсов работы в февральские морозы военнослужащие называют то, что маршруты оптики заметает снегом и их не видно врагу. «Мы стараемся выбирать себе такие места, где будет наше оборудование сливаться с местностью», — пояснил Невский.

По словам бойца, ему два часа в мороз пришлось просидеть на скользком дереве, пока напарники устанавливали связь.

«Прибыли на место, развернулись, ожидали парней с обратной стороны, чтобы они дали сигнал, что мы можем начать работать. Они вроде сказали, что можно начинать, я полез на дерево. Дерево скользкое — от снега намерзло все. Пока залез, установил то, что должен был установить, и в итоге два часа сидел ждал. Было очень холодно», — вспомнил Невский.

Ранее российский боец СВО голыми руками поймал украинский FPV-дрон с боекомплектом и разбил его о дерево. Момент попал на видео.

