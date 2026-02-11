Под Константиновкой российские бойцы ликвидировали группу украинских диверсантов

Под Константиновкой в Донецкой народной республике военнослужащие российской группировки войск «Юг» уничтожили группу диверсантов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил боец с позывным Хан в беседе с РИА Новости.

Он сообщил, что обнаружить противника удалось в момент высадки, солдат ВСУ заметили при помощи дронов. «Командир батальона "Призрак" дал команду на нанесение поражения», — продолжил Хан. Сразу после этого расчеты беспилотных систем точечно ударили по диверсантам.

Группа была полностью ликвидирована — ВСУ потеряли до семи человек.

Ранее стало известно, что украинские диверсанты пытаются заходить в тыл к российским военным в ДНР.