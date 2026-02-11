Российский посол раскрыл курс Японии по отношению к Москве

Посол Ноздрев: Япония не готова менять отношения с РФ в положительную сторону

Токио не проявляет реальной готовности менять отношение с Москвой в лучшую сторону. Об этом заявил посол России в Японии Николай Ноздрев, передает РИА Новости.

«Еще в марте 2022 года мы объявили о невозможности продолжения переговоров по мирному договору с Японией как государством, занимающим откровенно недружественные позиции и стремящимся нанести ущерб интересам нашей страны. Судя по риторике японских официальных лиц и содержанию публикуемых здесь программных документов, реальная готовность менять что-либо в положительную сторону у Токио по-прежнему отсутствует», — сказал дипломат.

Он подчеркнул, что одной из ключевых причин этого остается «реваншистская зацикленность японских властей на собственных территориальных притязаниях на южные Курильские острова». При этом такая позиция, как отмечает дипломат, уходит корнями в нежелание Токио признавать итоги Второй мировой войны.

Ранее премьер-министр Санаэ Такаити заявил, что Япония намерена решить вопрос территориальной принадлежности Курильских островов и заключить мирный договор с РФ.