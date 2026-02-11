Наши на Олимпиаде: все новости Зимних Игр

Россия
18:22, 11 февраля 2026Россия

Семья с ребенком почти два года пряталась от эвакуации в подвале в зоне СВО

Омбудсмен Львова-Белова: Семья из Авдеевки почти два года пряталась в подвале
Сергей Истомин
Сергей Истомин (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Семья с маленьким ребенком почти два года пряталась от украинских военных в подвале дома в Авдеевке Донецкой народной республики (ДНР). Об этом сообщила уполномоченный при президенте России по правам ребенка Мария Львова-Белова, пишет РИА Новости.

По словам омбудсмена, она встретилась с семьей в марте 2024 года. Родители рассказали, что прятались, так как других местных жителей бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) принудительно эвакуировали или, запугивая, забирали у них детей. Львова-Белова добавила, что маленький сын ее собеседников все это время почти не выходил на улицу.

Ранее Верховная Рада Украины проголосовала за принудительную эвакуацию детей с территорий активных боевых действий без согласия родителей. Согласно новому закону, несовершеннолетних планируется передавать органам опеки.

По мнению политолога Ларисы Шеслер, эта инициатива является попыткой запугать украинцев. По ее словам, у страны нет ресурсов для размещения эвакуированных, поэтому многие украинцы отказываются покидать свои дома, ожидая прихода Российской армии.

