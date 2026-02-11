Принятый закон о принудительной эвакуации детей — попытка запугать украинцев

Принятие Киевом закона о принудительной эвакуации детей без согласия родителей является попыткой запугать украинцев, убеждена политолог Лариса Шеслер. Своим мнением она поделилась с газетой «Взгляд».

Шеслер отметила, что на Украине нет ресурсов для размещения эвакуированных, поэтому многие украинцы отказываются покидать свои дома, ожидая прихода Российской армии. «При этом кадры того, как они встречают наших солдат — радуются, обнимаются — имеют огромный психологический эффект и наносят удар по престижу Киева», — добавила политолог.

В связи с этим эксперт считает, что одобренный Радой закон об эвакуации детей без согласия родителей — попытка запугать украинцев и оказать давление на граждан, которые ожидают прихода российских бойцов. При этом Шеслер допустила проведение показательных операций с принудительным вывозом детей, кадры которых будут публиковаться в СМИ.

«Фальшивые обвинения в адрес России были, есть и, к сожалению, будут. Благородное и гуманное действие России по спасению детей, их перемещению в безопасные места истолковываются пропагандистами на Украине и на Западе как незаконное изъятие», — напомнила политолог и задалась вопросом, не станет ли следующим шагом идея передавать несовершеннолетних Западу.

Ранее Верховная Рада проголосовала за принудительную эвакуацию детей с территорий активных боевых действий без согласия родителей. Как заявил замглавы МВД Богдан Драпятый, если родители отказываются от эвакуации детей, их забирает полицейский без согласия взрослых, после чего передает органам опеки.