Lenta.ru теперь и в Max. Подпишись!

Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
15:21, 11 февраля 2026Бывший СССР

Политолог объяснила принятый на Украине закон о принудительной эвакуации детей

Принятый закон о принудительной эвакуации детей — попытка запугать украинцев
Маргарита Сурикова
Маргарита Сурикова (редактор отдела оперативной информации)

Фото: rospoint / Shutterstock / Fotodom  

Принятие Киевом закона о принудительной эвакуации детей без согласия родителей является попыткой запугать украинцев, убеждена политолог Лариса Шеслер. Своим мнением она поделилась с газетой «Взгляд».

Шеслер отметила, что на Украине нет ресурсов для размещения эвакуированных, поэтому многие украинцы отказываются покидать свои дома, ожидая прихода Российской армии. «При этом кадры того, как они встречают наших солдат — радуются, обнимаются — имеют огромный психологический эффект и наносят удар по престижу Киева», — добавила политолог.

В связи с этим эксперт считает, что одобренный Радой закон об эвакуации детей без согласия родителей — попытка запугать украинцев и оказать давление на граждан, которые ожидают прихода российских бойцов. При этом Шеслер допустила проведение показательных операций с принудительным вывозом детей, кадры которых будут публиковаться в СМИ.

«Фальшивые обвинения в адрес России были, есть и, к сожалению, будут. Благородное и гуманное действие России по спасению детей, их перемещению в безопасные места истолковываются пропагандистами на Украине и на Западе как незаконное изъятие», — напомнила политолог и задалась вопросом, не станет ли следующим шагом идея передавать несовершеннолетних Западу.

Ранее Верховная Рада проголосовала за принудительную эвакуацию детей с территорий активных боевых действий без согласия родителей. Как заявил замглавы МВД Богдан Драпятый, если родители отказываются от эвакуации детей, их забирает полицейский без согласия взрослых, после чего передает органам опеки.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Невиновных в этот день не будет». В Анапе студент устроил стрельбу в техникуме. Что известно о нападении, погибших и раненых?

    В России с 1 марта изменятся правила авиаперелетов. Что нужно знать

    В России массово проверяют резервистов. Кого заберут с «гражданки» в 2026 году и могут ли отправить на СВО

    Появился первый трехкратный победитель Олимпиады-2026

    Анджелина Джоли высказалась о внешности после удаления груди фразой «я люблю свои шрамы»

    Россиянам напомнили о длинных выходных в феврале

    Ефремов нанял охрану и отказался от общественного транспорта

    Выявлен неожиданный фактор развития опухоли мозга

    Европарламент одобрил кредит Украине на 90 миллиардов евро

    Доходы России от экспорта свинины подсчитали

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok