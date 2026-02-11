Семья ставшего жертвой педофила 9-летнего Паши пожаловалась на травлю

KP.RU: Семья убитого педофилом под Петербургом 9-летнего Паши подверглась травле

В Санкт-Петербурге волонтеры, помогавшие искать 9-летнего Пашу, ставшего жертвой педофила Петра Жилкина, рассказали о травле, которой подверглась семья ребенка. Об этом со ссылкой на волонтера Ксению Баринову сообщает издание KP.RU.

По словам волонтеров, многодетная мать, скорее всего, не посетит церемонию прощания с сыном. Формальная причина в том, что ей не с кем оставить шестерых детей. На деле же в последнее время женщину «заклевало» общество. В сети появилось очень много ложной информации.

Братьям и сестрам мальчика тоже приходится тяжело — дети боятся выходить на улицу.

30 января девятилетний Паша пропал в Санкт-Петербурге. Днем он ушел из дома покататься с горки, однако к вечеру так и не вернулся. В поисках участвовали следователи, криминалисты, сотрудники полиции и волонтеры «ЛизаАлерт». Позже выяснилось, что мальчик сел в машину к Петру Жилкину, чтобы погреться. Жилкин дежурил на парковке у торгового центра и предлагал детям покататься. Мужчина расправился с ребенком и утопил его. Позднее на компьютере у злоумышленника нашли терабайты детского порно.