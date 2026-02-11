Слон напал на российских туристов на Шри-Ланке

Shot: На Шри-Ланке дикий слон набросился на супружескую пару россиян из-за селфи

Слон набросился на супружескую пару россиян, отдыхавших на Шри-Ланке. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Пострадавшими оказались 45-летняя Ариана и ее супруг, которые путешествовали по острову на трехколесном мотоцикле. Российские туристы заметили животное по дороге из Буттала в Катарагам и остановились, чтобы сделать с ним селфи. Когда путешественники приблизились к зверю и достали телефон, тот напал на них.

Россиянка получила серьезные травмы руки. Ее супруг не пострадал, но испытал сильный испуг. Уточняется, что дорога Буттала — Катарагам проходит через территорию национального парка страны, в котором обитают дикие животные.

Ранее слон протаранил автобус с туристами во время сафари-тура и попал на видео. Животное врезалось бивнями в транспорт.