Наши на Олимпиаде: все новости Зимних Игр

Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
19:31, 11 февраля 2026Мир

США заявили о вторжении в свое воздушное пространство

Reuters: США заявили, что дроны вторглись в воздушное пространство страны
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: VHarasymiv / Shutterstock / Fotodom

США заявили о нарушении их воздушного пространства беспилотными летательными аппаратами (БПЛА), принадлежащими «мексиканскому картелю». Об этом сообщил агентству Reuters неназванный представитель американской администрации.

«Дроны мексиканского картеля вторглись в воздушное пространство США. Пентагон принял меры по выводу беспилотников из строя», — отметил чиновник.

Президент Мексики Клаудия Шейнбаум прокомментировала инцидент, заявив, что ей ничего не известно об использовании беспилотников на границе с Соединенными Штатами.

Как отмечает издание Military Times, появление БПЛА в воздушном пространстве США привело к приостановке рейсов международного аэропорта Эль-Пасо в штате Техас.

3 января президент США Дональд Трамп заявил, что именно преступные сообщества управляют Мексикой, а не ее президент. Американский лидер констатировал, что Вашингтону «придется что-то сделать» с этим.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Сабурову могут грозить проблемы на родине из-за передачи мотоциклов вагнеровцам. На него донес изгнанный из ФБК Иван Жданов

    В России с 1 марта изменятся правила авиаперелетов. Что нужно знать

    В России массово проверяют резервистов. Кого заберут с «гражданки» в 2026 году и могут ли отправить на СВО

    Автомобиль Нетаньяху украсили перед встречей с Трампом

    Футболист ЦСКА рассказал о мечте попасть в Америку

    Россияне признались в страхе перед одним типом жилья

    Минобороны показало российский «Панцирь» с «Гвоздями»

    Медведев сравнил поддержку участников СВО и бойцов Великой Отечественной войны

    Туристы устроили массовую драку с проститутками в Таиланде

    В Европе назвали главную проблему в отношениях с США

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok