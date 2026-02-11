Стало известно о беспокойстве рыбаков из-за «информационно-цифрового оброка»

Глава ВАРПЭ: Рыбаки видят сложности в обязательной регистрации сделок на бирже

Российские рыбаки видят сложности в введении с 1 марта обязательной регистрации на бирже сделок с рыбой, а также намеченном на осень запуске маркировки замороженных рыбных полуфабрикатов. О реакции представителей отрасли на нововведения стало известно из комментария президента Всероссийской ассоциации рыбопромышленников (ВАРПЭ) Германа Зверева, который привел «Интерфакс».

«Главная задача сейчас — справиться с большим вызовом, с информационно-цифровым оброком, который в этом году для рыбной отрасли подготовлен и будет введен в действие», — сказал, в частности, глава ВАРПЭ.

По его словам, «сами идеи выглядят симпатично, но большое беспокойство вызывает эффективность информационных систем». В частности, отметил Зверев, «на рыбопромысловых судах, где каждый квадратный сантиметр на вес золота, потребуется установка дополнительного оборудования», которое нужно будет поддерживать в рабочем режиме на постоянной основе.

«Это не та ситуация, когда, к примеру, на молочную ферму в Тульской области, если сломался механизм, может приехать специалист из Москвы», — объяснил представитель отрасли, указав, что «когда более 120 кораблей работают в Охотском и Беринговом море, находятся за сотни, а иногда тысячи километров от порта», задача это сложно реализуемая.

При этом, подчеркнул Зверев, речь не идет о технической и производственной невозможности эксплуатировать это оборудование. «Но, понимаете, все может уткнуться в то, что железка не сработала, сломалась. И тогда возникает вопрос: а как ее починить, если траулер находится в четырех сутках пути от Петропавловска-Камчатского?» — поделился он.

Сейчас сделки с рыбой в России регистрируются на бирже в добровольном порядке. В этом же режиме до 31 августа осуществляется в рамках эксперимента маркировка рыбной продукции.