Мир
10:53, 11 февраля 2026Мир

Стало известно о развлечениях Эпштейна и Стивена Хокинга с использованием скотча

РИА Новости: Эпштейн приматывал Хокинга скотчем для погружения на подлодке
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Jon Vidar / Reuters

Американский финансист Джеффри Эпштейн, осужденный за организацию секс-трафика, торговлю людьми и создание сети педофилов, в переписке заявил, что во время визита физика Стивена Хокинга на частный остров приматывал скотчем его голову к стулу для погружения под воду на подлодке. Об этом передает РИА Новости со ссылкой на опубликованные Минюстом США документы.

Из обнародованных данных следует, что ученый во время визита на частный остров Эпштейна якобы хотел погрузиться под воду.

«Когда Хокинг приехал на мой остров и сказал, что его мечта — заняться дайвингом, я примотал его голову скотчем к креслу с высокой спинкой и загрузил в частную подлодку, было очень весело», — написал финансист.

Ранее министр торговли США Говард Лютник признался, что ездил с семьей на остров Джеффри Эпштейна. Он заявил, что его семья посетила остров во время семейного отдыха на яхте. По словам чиновника, этот визит состоялся через четыре года после того, как Эпштейн признал себя виновным в склонении несовершеннолетней к проституции.

