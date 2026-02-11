Стало известно об участии известной российской скрипачки в секте «Бога Кузи»

Baza: У «Бога Кузи» работают 20 женщин и скрипачка Чеботарева

Освободившийся из колонии глава одной из самых известных в России сект Андрей Попов (известный как «Бог Кузя») зарабатывает на массажных салонах и продает секс-услуги. Об этом сообщает Baza в Telegram-канале.

По данным канала, у него работают как минимум 20 женщин, среди них известная скрипачка — заслуженная артистка России Анастасия Чеботарева. По данным канала, более 12 миллионов рублей в месяц зарабатывает «Бог Кузя» на массажных салонах.

Ранее сообщалось, что, освободившись из колонии, Попов вновь стал проповедовать. Его последователи вербуют в секту новых членов, рассказывая им о «Боге Кузи» как о «святом старце-целителе». Сейчас мужчина проводит еженедельные «службы» и платные «исповеди». Стоимость «отпущения грехов» составляет несколько тысяч рублей.