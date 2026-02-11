Наши на Олимпиаде: все новости Зимних Игр

Мир
08:50, 11 февраля 2026МирЭксклюзив

Стармеру не нашли замены на посту премьера Британии

Аналитик Егоров: Лейбористам некем заменить Стармера на посту премьера Британии
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Peter Nicholls / Reuters

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер стал самым непопулярным премьер-министром за всю историю королевства, однако руководству Лейбористской партии некем его заменить. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» рассказал эксперт по британской политике и автор Telegram-канала Westminster Василий Егоров.

По его словам, на фоне последних скандалов, связанных с главой правительства, электоральный рейтинг лейбористов упал до рекордно низкого уровня — 19-21 процент. Однако отставка Стармера со своего поста, как считает аналитик, не поможет изменить ситуацию для партии в лучшую сторону.

«Я не вижу человека, который мог бы занять место Стармера из числа его сопартийцев. Другие министры-лейбористы или депутаты либо замешаны в не менее громких скандалах, либо не обладают авторитетом», — объяснил Егоров.

Говоря о шансах других партий потеснить лейбористов на грядущих выборах, Василий Егоров считает, что ситуация вокруг Кира Стармера действительно прибавит им политических очков, но вряд ли кардинально изменит расстановку сил.

Ранее после публикации Министерством юстиции США миллионов архивных файлов погибшего американского финансиста Джеффри Эпштейна журналисты обнаружили в них материалы, компрометирующие посла Великобритании в США Питера Мандельсона. В переписках дипломат называл Эпштейна «лучшим другом» и делился с ним конфиденциальной информацией.

Руководство Лейбористской партии, включая самого премьера, знало о связях Мандельсона с Эпштейном, но не предприняло никаких действий. Несмотря на это, Стармер покинуть свой пост отказался.

