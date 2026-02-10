Sky опубликовала ответ Стармера на призыв уйти из-за экзистенциального кризиса

Премьер Великобритании Кир Стармер заявил парламентариям от Лейбористской партии, что останется на посту, и пообещал изменить свою работу на Даунинг-стрит. Об этом пишет Sky News.

В свою очередь депутат от Лейбористской партии по округу Слау Тан Дхеси в разговоре со Sky News заявил об экзистенциальном кризисе для премьер-министра, для партии и правительства.

Ранее специальный представитель президента России, глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев намекнул на скорую отставку Стармера. Российский политик также назвал его поджигателем войны и самым непопулярным премьер-министром Великобритании в истории.

