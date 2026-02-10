Умер адвокат Генрих Падва

Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
06:56, 10 февраля 2026Мир

Стал известен ответ Стармера на призыв уйти

Sky опубликовала ответ Стармера на призыв уйти из-за экзистенциального кризиса
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)
Кир Стармер

Кир Стармер. Фото: Martyn Wheatley / i-Images / Global Look Press

Премьер Великобритании Кир Стармер заявил парламентариям от Лейбористской партии, что останется на посту, и пообещал изменить свою работу на Даунинг-стрит. Об этом пишет Sky News.

В свою очередь депутат от Лейбористской партии по округу Слау Тан Дхеси в разговоре со Sky News заявил об экзистенциальном кризисе для премьер-министра, для партии и правительства.

Ранее специальный представитель президента России, глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев намекнул на скорую отставку Стармера. Российский политик также назвал его поджигателем войны и самым непопулярным премьер-министром Великобритании в истории.

По словам Дмитриева, на фоне отставки главы его аппарата Моргана Максуини из-за скандала с делом Джеффри Эпштейна Стармер может объявить о своем уходе. Российский политик назвал Стармера поджигателем войны и самым непопулярным премьер-министром Великобритании в истории.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Ситуация безысходная». Военные батальона «Азов» покончили с собой на фронте. Что об этом известно?

    В покушении на генерала ГРУ нашелся польский след

    Россия начала непомерно тратить

    Женщина ростом 196 сантиметров пожаловалась на трусливых мужчин

    Цель Украины против России описали словами «не проиграть»

    Раскрыт беспрецедентный план Евросоюза по вступлению Украины

    Отец изрезал спящую 11-летнюю дочь в российском регионе

    В России оценили новые украинские наземные дроны

    Российская тревел-блогерша побывала в США и описала жизнь там фразой «это цирк»

    Для семей с детьми введут новую выплату

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok