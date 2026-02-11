Lenta.ru теперь и в Max. Подпишись!

16:00, 11 февраля 2026Мир

Трамп трижды проиграл Байдену

Три опроса показали мнение американцев, что Трамп справляется хуже Байдена
Семен Александров (старший редактор отдела Мир)

Фото: Al Drago / Getty Images

Три опроса показали мнение большинства американцев, что Дональд Трамп справляется с обязанностями президента США хуже своего предшественника Джо Байдена. Об этом сообщает Newsweek.

Отмечается, что в каждом из опросов граждан США просят напрямую сравнить деятельность Трампа и Байдена, и в каждом случае нынешний американский лидер не набирает большинства голосов.

В результате опроса The Economist и YouGov среди 1730 граждан США, проведенного в период с 6 по 9 февраля, на вопрос о том, справляется ли Трамп лучше или хуже Байдена, 46 процентов респондентов ответили, что хуже, а 40 процентов — лучше.

С 2 по 4 февраля компания Rasmussen провела общенациональный опрос, в ходе которого спросила 1094 вероятных избирателя ответили на такой же вопрос. Согласно полученным данным, Байден опередил Трампа — 48 процентов против 40.

Третий результат был получен в ходе опроса Harvard CAPS-Harris, проведенного 28 и 29 января среди двух тысяч зарегистрированных избирателей. На вопрос о том, справляется ли Трамп с работой лучше или хуже, чем Байден на посту президента, 51 процент респондентов ответили, что хуже, а 49 процентов, что лучше.

Ранее президент США рассказал о самом высоком уровне поддержки, который он когда-либо получал. Комментируя показатели, уровень которых глава государства не привел, он предположил, что, судя по всему, американцам «нравится сильная и могущественная страна», имеющая, по словам Трампа, лучшую экономику за всю историю.

