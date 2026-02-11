У ИИ-министра Албании захотели отобрать внешность

ИИ-министр Албании может лишиться внешности из-за иска со стороны прообраза

ИИ-министр Албании Диэлла может лишиться внешности из-за судебного иска со стороны прообраза в связи с нарушением сроков заключенного контракта. Об этом сообщает Politico.

Аватар был создан с использованием лица и голоса актрисы Анилы Биши по контракту, срок действия которого истек 31 декабря 2025 года. Она подала в суд на кабинет министров, премьер-министра, компанию, участвовавшую в проекте, и Национальное агентство информационного общества. Актриса утверждает, что правительство продолжало использовать ее образ после истечения согласованных сроков.

В судебных документах, Биша требует запретить использование ее изображения до вынесения решения по делу. По ее словам, что несанкционированное использование ее образа наносит ей значительный и необратимый ущерб.

«Албания — свободная демократическая страна, где, как и в любой другой стране без цензуры, люди могут свободно мыслить и действовать в рамках закона, выступая против правительства. На наш взгляд, этот иск — полная чушь, но мы приветствуем возможность раз и навсегда решить этот вопрос в суде», — прокомментировала ситуацию представитель правительства Албании Манджола Хаса.

Ранее создателей албанского антикоррупционного ИИ-министра обвинили в коррупции. Прокуратура Албании поместила под домашний арест директора Национального информационного агентства и ее заместителя. Чиновников подозревают в связях с преступной организацией, манипулировавшей заявками на заключение госконтрактов.