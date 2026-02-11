Ушедший из России автогигант объявил глобальную отзывную кампанию

ТАСС: BMW отзовет 575 тысяч самых популярных моделей по всему миру

Немецкий производитель премиальных машин BMW, прекративший официальные продажи на российском рынке, инициировал глобальную сервисную кампанию, которая затронет несколько сотен тысяч автомобилей. Причиной послужила потенциальная угроза самовозгорания силовых установок, пишет ТАСС.

Для проверки в ФРГ будут отозваны 28 582 транспортных средства. Отраслевое издание kfz-Betrieb упоминает 575 тысяч автомобилей в мире. Официального заявления от BMW по этому поводу пока нет.

Выяснилось, что в момент включения зажигания в бортовой сети может происходить резкий скачок напряжения. Это создает условия для короткого замыкания, которое в свою очередь способно спровоцировать возгорание.

Под действие сервисной кампании попадают модели BMW 2-й серии в кузове Coupe, различные модификации «троек», «четверок» и «пятерок». В список включены «шестерка» Gran Turismo, седан 7-й серии Limousine, а также BMW X4, X5, X6, Z4.

