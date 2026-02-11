Lenta.ru теперь и в Max. Подпишись!

Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Авто
Все
17:45, 11 февраля 2026Авто

Ушедший из России автогигант объявил глобальную отзывную кампанию

ТАСС: BMW отзовет 575 тысяч самых популярных моделей по всему миру
Марина Аверкина

Фото: Toya Sarno Jordan / Reuters

Немецкий производитель премиальных машин BMW, прекративший официальные продажи на российском рынке, инициировал глобальную сервисную кампанию, которая затронет несколько сотен тысяч автомобилей. Причиной послужила потенциальная угроза самовозгорания силовых установок, пишет ТАСС.

Для проверки в ФРГ будут отозваны 28 582 транспортных средства. Отраслевое издание kfz-Betrieb упоминает 575 тысяч автомобилей в мире. Официального заявления от BMW по этому поводу пока нет.

Выяснилось, что в момент включения зажигания в бортовой сети может происходить резкий скачок напряжения. Это создает условия для короткого замыкания, которое в свою очередь способно спровоцировать возгорание.

Под действие сервисной кампании попадают модели BMW 2-й серии в кузове Coupe, различные модификации «троек», «четверок» и «пятерок». В список включены «шестерка» Gran Turismo, седан 7-й серии Limousine, а также BMW X4, X5, X6, Z4.

Ранее стало известно, что уже в ближайшее время россиян ждет очередное повышение цен на автомобили. Министерство промышленности и торговли РФ выступило с инициативой, которая приведет к удорожанию импортируемых легковых машин, ввозимых физическими лицами.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Стало известно о сливавших данные о цинковых гробах с телами бойцов СВО военкомах

    В России с 1 марта изменятся правила авиаперелетов. Что нужно знать

    В России массово проверяют резервистов. Кого заберут с «гражданки» в 2026 году и могут ли отправить на СВО

    В России начнут разбирать иностранные самолеты для продления срока их службы

    Алиев рассказал об агрессивной кибератаке на Азербайджан из «известного источника»

    Ушедший из России автогигант объявил глобальную отзывную кампанию

    Известный стилист назвал россиянам любимое цветовое сочетание в одежде

    Зеленский заявил о сроках завершения конфликта на Украине

    Российским бойцам передали плавающие носилки

    Раскрыта судьба бросившего неизлечимо больную дочь россиянина

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok