Lenta.ru теперь и в Max. Подпишись!

Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
14:26, 11 февраля 2026Бывший СССР

В Азербайджане назвали виновных в напряженности в отношениях с Россией

Депутат Азербайджана Гасангулиев обвинил ЕС в провокации напряженности с Россией
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: HOCH ZWEI / Globallookpress.com

Лидеры стран Европейского союза (ЕС) провоцируют напряженность в российско-азербайджанских отношениях. С таким заявлением выступил депутат Милли Меджлиса (парламента) Азербайджана Гудрат Гасангулиев в комментарии Haqqin.

«У нас есть соглашение о союзнических отношениях с Россией, и я не ожидаю какой-то серьезной угрозы со стороны России для Азербайджана», — подчеркнул политик.

Гасангулиев прокомментировал заявление президента Финляндии Александра Стубба в интервью журналу Foreign Affairs о якобы угрозе со стороны России соседним странам, включая Азербайджан, после завершения конфликта на Украине. По его мнению, страны ЕС крайне заинтересованы в ухудшении отношений Москвы и Баку вплоть до их перехода в открытую конфронтацию. Депутат также выразил надежду на укрепление сотрудничества между Россией и Азербайджаном.

«Безусловно, в настоящее время в наших отношениях с Россией наблюдаются определенные разногласия и есть поводы для обеспокоенности, особенно в связи с инцидентом с пассажирским самолетом Embraer 190 авиакомпании AZAL. Однако я считаю, что эти вопросы не приведут к коренному ухудшению российско-азербайджанских отношений», — резюмировал Гасангулиев.

Ранее посол России в Азербайджане Михаил Евдокимов получил ноту протеста из-за слов председателя комитета Содружества Независимых Государств (СНГ) Государственной Думы Константина Затулина. 5 февраля Затулин выступил с заявлением после оглашения пожизненного приговора лидерам ныне упраздненной Нагорно-Карабахской республики (НКР) (армянское название — Арцах).

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Раскрыта личность устроившего стрельбу в колледже Анапы

    В России из-за зумеров оказались под угрозой продажи важного препарата

    Россияне получили платежки за коммуналку с аномально высокими суммами. За какие услуги можно не платить

    Каллас попыталась разгадать российскую тактику на переговорах по Украине

    На желание Трампа избавиться от Зеленского указали

    Москвичам пообещали мокрый снег и дождь

    Один человек стал жертвой стрельбы в российском техникуме

    Лавров сделал заявление о компромиссах и подписании Россией невыгодного мира

    Тарасова обвинила организаторов Олимпиады в уничтожении Гуменника

    Появилась информация о состоянии пострадавших во время стрельбы в техникуме Анапы

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok