В Азербайджане назвали виновных в напряженности в отношениях с Россией

Депутат Азербайджана Гасангулиев обвинил ЕС в провокации напряженности с Россией

Лидеры стран Европейского союза (ЕС) провоцируют напряженность в российско-азербайджанских отношениях. С таким заявлением выступил депутат Милли Меджлиса (парламента) Азербайджана Гудрат Гасангулиев в комментарии Haqqin.

«У нас есть соглашение о союзнических отношениях с Россией, и я не ожидаю какой-то серьезной угрозы со стороны России для Азербайджана», — подчеркнул политик.

Гасангулиев прокомментировал заявление президента Финляндии Александра Стубба в интервью журналу Foreign Affairs о якобы угрозе со стороны России соседним странам, включая Азербайджан, после завершения конфликта на Украине. По его мнению, страны ЕС крайне заинтересованы в ухудшении отношений Москвы и Баку вплоть до их перехода в открытую конфронтацию. Депутат также выразил надежду на укрепление сотрудничества между Россией и Азербайджаном.

«Безусловно, в настоящее время в наших отношениях с Россией наблюдаются определенные разногласия и есть поводы для обеспокоенности, особенно в связи с инцидентом с пассажирским самолетом Embraer 190 авиакомпании AZAL. Однако я считаю, что эти вопросы не приведут к коренному ухудшению российско-азербайджанских отношений», — резюмировал Гасангулиев.

Ранее посол России в Азербайджане Михаил Евдокимов получил ноту протеста из-за слов председателя комитета Содружества Независимых Государств (СНГ) Государственной Думы Константина Затулина. 5 февраля Затулин выступил с заявлением после оглашения пожизненного приговора лидерам ныне упраздненной Нагорно-Карабахской республики (НКР) (армянское название — Арцах).