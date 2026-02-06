Реклама

В Азербайджане вручили ноту протеста послу России из-за слов российского чиновника

APA: Посол РФ в Азербайджане получил ноту протеста из-за слов Затулина
Алевтина Запольская
Фото: Bernd von Jutrczenka / dpa / Globallookpress.com

Посол России в Азербайджане Михаил Евдокимов получил ноту протеста из-за слов председателя комитета Содружества Независимых Государств (СНГ) Государственной Думы Константина Затулина. Об этом сообщает азербайджанское агентство APA.

«Было решительно осуждено то, что Затулин на протяжении длительного времени выступает против суверенитета и территориальной целостности Азербайджана, открыто демонстрирует поддержку сепаратизму, а также пытается исказить судебные решения в отношении граждан Армении», — говорится в сообщении.

Накануне Константин Затулин выступил с заявлением после оглашения пожизненного приговора лидерам ныне упраздненной Нагорнокарабахской республики (НКР) (армянское название — Арцах). По его словам, Баку осудил право карабахских армян на самоопределение, возникшее в процессе распада СССР. «Это была расправа, судилище, а не суд», — написал он.

5 февраля суд в Баку приговорил к пожизненному заключению пятерых политических лидеров Карабаха. В их числе предпоследний президент непризнанной республики Араик Арутюнян, экс-командующий Армией обороны НКР Лева Мнацаканян, его заместитель Давид Манукян, спикер парламента Давид Ишханян, а также бывший министр иностранных дел Давид Бабаян.

