Мир
04:35, 11 февраля 2026Мир

В Британии предупредили Каллас о последствиях за слова об уступках со стороны России

Меркурис считает, что Россия поставит Каллас на место после слов об уступках
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Liesa Johannssen / Reuters

Россия не оставит без внимания слова главы евродипломатии Каи Каллас о том, что Москва должна будет пойти на уступки в пользу Брюсселя. С такой точкой зрения выступил британский военный аналитик Александр Меркурис в эфире своего YouTube-канала.

«Мне кажется, что для нее [Каллас] это фундаментальная ошибка думать, что россияне собираются оставить ее слова без ответа, не поставив на место», — сказал эксперт. Он добавил, что Каллас намеренно эскалирует конфликт, и из-за этого отношения между ЕС и Россией будут становиться только хуже.

Меркурис подчеркнул, что Евросоюзу следует научиться слушать, чтобы ситуация улучшилась.

Ранее Каллас пообещала подготовить список требований к России с уступками в рамках урегулирования конфликта на Украине.

