В Европе ЕС призвали перестать ныть и жаловаться

Глава МИД Эстонии Цахкна призвал ЕС перестать ныть и жаловаться

Странам Европейского Союза (ЕС) нужно держаться вместе и принимать решения вместо того, чтобы ныть и жаловаться. К этому призвал глава МИД Эстонии Маргус Цахкна в разговоре с Politico.

«У Европы есть много рычагов воздействия. Нам просто нужно держаться вместе и принимать решения... вместо того, чтобы ныть и жаловаться, нам нужно понять, что благодаря силе у Европы действительно будет [твердая] позиция», — сказал он.

Как отметили журналисты, разногласия между руководством стран объединения появились из-за стремления зависимость Европы от США на фоне угроз президента Соединенных Штатов Дональда Трампа в адрес Гренландии.

Ранее Politico сообщало, что действия главы Белого дома привели к противостоянию между США и ЕС. Как рассказал изданию европейский чиновник, европейцы осознают, что американцы все чаще рассматривают Европу как соперника, а не как союзника.