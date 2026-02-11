В Финляндии выступили с необычным предложением по активам России

Мема: ЕС мог бы вернуть РФ заблокированные активы вместо выделения кредита Киеву

Европейский союз (ЕС) мог бы вернуть России замороженные активы вместо предоставления Украине кредита на 90 миллиардов евро. С таким предложением выступил член финской партии «Альянс свободы» Армандо Мема в соцсети X.

«ЕС мог бы предложить России вернуть замороженные активы в качестве меры деэскалации в рамках подготовки к мирным переговорам по прекращению войны», — написал он.

Однако, как отметил политик, вместо этого европейские лидеры продолжают следовать «стратегии провала» и планируют «использовать российские активы на благо Украины». Он добавил, что ЕС мог бы получить место за столом переговоров об урегулировании конфликта, но этого не случится.

Ранее Европарламент одобрил выделение Украине дополнительного кредита на сумму 90 миллиардов евро. Выделенные Киеву деньги обеспечат продолжение работы основных государственных служб, а также сохранят обороноспособность страны.