Наши на Олимпиаде: все новости Зимних Игр

Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
22:48, 11 февраля 2026Мир

В Финляндии выступили с необычным предложением по активам России

Мема: ЕС мог бы вернуть РФ заблокированные активы вместо выделения кредита Киеву
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Sascha Steinach / Globallookpress.com

Европейский союз (ЕС) мог бы вернуть России замороженные активы вместо предоставления Украине кредита на 90 миллиардов евро. С таким предложением выступил член финской партии «Альянс свободы» Армандо Мема в соцсети X.

«ЕС мог бы предложить России вернуть замороженные активы в качестве меры деэскалации в рамках подготовки к мирным переговорам по прекращению войны», — написал он.

Однако, как отметил политик, вместо этого европейские лидеры продолжают следовать «стратегии провала» и планируют «использовать российские активы на благо Украины». Он добавил, что ЕС мог бы получить место за столом переговоров об урегулировании конфликта, но этого не случится.

Ранее Европарламент одобрил выделение Украине дополнительного кредита на сумму 90 миллиардов евро. Выделенные Киеву деньги обеспечат продолжение работы основных государственных служб, а также сохранят обороноспособность страны.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Рютте ответил на вопрос о гарантиях безопасности для России

    В России с 1 марта изменятся правила авиаперелетов. Что нужно знать

    В России массово проверяют резервистов. Кого заберут с «гражданки» в 2026 году и могут ли отправить на СВО

    В России объяснили необходимость введения платного въезда в города

    Израиль вступил в Совет мира

    Американской горнолыжнице Вонн сделали третью операцию после падения

    На Украине начали набор в «языковые патрули»

    В России предложили ввести разные ставки по ипотеке в зависимости от количества детей

    В Финляндии выступили с необычным предложением по активам России

    Дмитриев назвал неизбежной отставку европейского лидера

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok