Россия
17:00, 11 февраля 2026Россия

В Госдуме предложили обеспечить охрану российских генералов вопреки их воле

Депутат Журавлев заявил, что необходимо обеспечить генералов личной охраной
Александра Степашкина
Александра Степашкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Кристина Кормилицына / РИА Новости

Чтобы обезопасить российских генералов, не требуются сверхумные меры предосторожности. Для этого достаточно обеспечить их личной охраной, считает первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне, председатель партии «Родина» Алексей Журавлев. Его слова передает NEWS.ru.

«У нас есть возможность хотя бы ключевым фигурам Минобороны оформить несколько специально обученных людей рядом. Пусть даже вопреки их собственной воле», — сказал депутат.

Журавлев отметил, что улицы городов утыканы видеокамерами так, что от них не скрыться, однако это работает постфактум. «Никакая, даже самая чувствительная аппаратура не поймет, что кто-то решил в вас стрелять, пока не будет самого выстрела», — добавил он. Чтобы не допускать угроз, по его словам, и нужна охрана.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что покушения Украины на высокопоставленных лиц являются реализацией гибридной войны против России. Киев при этом — инструмент в руках тех, кто объявил эту войну, считает она.

В пятницу, 6 февраля, было совершено покушение на генерал-лейтенанта Минобороны Владимира Алексеева. Около семи часов утра во время выхода на работу он столкнулся с киллером в лифтовом холле своего дома на Волоколамском шоссе. В Алексеева попало несколько пуль, но он выжил.

Российский специалист по межнациональным конфликтам Евгений Михайлов заявил, что покушением на Алексеева в разгар переговоров президент Украины Владимир Зеленский забил последний гвоздь в крышку своего гроба. По его мнению, это описывает крайнюю степень безысходности киевских властей.

