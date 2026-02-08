Захарова порассуждала о покушениях Киева на высокопоставленных лиц

Захарова: Покушения Киева на высокопоставленных лиц — реализация гибридной войны

Покушения Украины на высокопоставленных лиц является реализацией гибридной войны против России. Киев при этом —инструмент в руках тех, кто объявил эту войну, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире телеканала «Россия 1».

«Их задача быть инструментом в руках тех, кто объявил нашей стране вот эту гибридную войну под названием нанесение России, как они придумали, стратегического поражения. Поэтому покушение на высокопоставленных лиц», — объяснила она.

По ее словам, это делается для того, чтобы обрушить жизнь в России. Также Захарова назвала теракты частью гибридной войны.

Покушение на генерал-лейтенанта Минобороны Владимира Алексеева произошло около семи часов утра 6 февраля. По данным Следственного комитета, киллер напал на генерала на 24-м этаже в лифтовом холле в доме на Волоколамском шоссе. Неизвестный несколько раз выстрелил во Владимира Алексеева и скрылся с места преступления.