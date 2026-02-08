Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
18:25, 8 февраля 2026Мир

Захарова порассуждала о покушениях Киева на высокопоставленных лиц

Захарова: Покушения Киева на высокопоставленных лиц — реализация гибридной войны
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Покушения Украины на высокопоставленных лиц является реализацией гибридной войны против России. Киев при этом —инструмент в руках тех, кто объявил эту войну, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире телеканала «Россия 1».

«Их задача быть инструментом в руках тех, кто объявил нашей стране вот эту гибридную войну под названием нанесение России, как они придумали, стратегического поражения. Поэтому покушение на высокопоставленных лиц», — объяснила она.

По ее словам, это делается для того, чтобы обрушить жизнь в России. Также Захарова назвала теракты частью гибридной войны.

Покушение на генерал-лейтенанта Минобороны Владимира Алексеева произошло около семи часов утра 6 февраля. По данным Следственного комитета, киллер напал на генерала на 24-м этаже в лифтовом холле в доме на Волоколамском шоссе. Неизвестный несколько раз выстрелил во Владимира Алексеева и скрылся с места преступления.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Появились подробности о покончившей с собой бывшей жене российского миллиардера

    Смертоносный вирус вышел за пределы Индии. От него нет лекарства

    Раскрыты неожиданные источники радиации в обычной квартире

    Дружба с 91-летним ветераном спасла бездомного мужчину

    Австрийский сноубордист разделся после победы на Олимпиаде

    Захарова порассуждала о покушениях Киева на высокопоставленных лиц

    Солнце установило рекорд XXI века по числу мощных вспышек в одной области

    Россия заявила о готовности к диалогу с Южной Кореей по Севморпути

    «Донстрой» обвинили в желании не платить дольщикам неустойку

    Зеленский анонсировал на февраль начало производства украинских дронов в стране НАТО

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok