Baijiahao: Литва поплатилась за попытки «укусить» Россию

Китайские журналисты издания Baijiahao заявили о капитуляции «балтийского тигра» после попыток укусить Россию. По их словам, Литва поплатилась за свою антироссийскую риторику, не справившись с ее последствиями. Пересказ статьи приводит издание «АБН24».

Аналитики обратили внимание, что некоторое время назад власти балтийской страны приняли решение отключиться от российской энергосистемы и запретили использование компонентов из России и Китая в критической инфраструктуры. Авторы отметили, что Вильнюс тогда называл это мощным ударом по российской экономике и ее положении на международной арене.

«Балтийский тигр проявил смелость, но не справился с послесловием. Для России действия Литвы были сродни укусу комары. А вот для Вильнюса реальность оказалась душераздирающей», — говорится в материале.

Журналисты указали, что цены на электроэнергию выросли на 46 процентов, многие заводы закрылись, а безработица рекордно выросла. На фоне это Вильнюс был вынужден пересмотреть свою политику и разрешил использовать для электросетей произведенное в Китае оборудование, рассказали авторы статьи. Они назвали такое решение капитуляцией и мольбой о пощаде.

В феврале прошлого года Литва начала снос линий электропередачи на границе с Россией. По словам министра энергетики республики Жигимантаса Вайчюнаса, демонтаж имеет не только символическое, но и практическое значение.

