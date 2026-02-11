Наши на Олимпиаде: все новости Зимних Игр

Экономика
23:27, 11 февраля 2026Экономика

Минфин США сделал прогноз о ценах на нефть после окончания конфликта на Украине

Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Francis Chung / Pool via CNP / Globallookpress.com

Глава Минфина США Скотт Бессент спрогнозировал существенное снижение цен на нефть после урегулирования конфликта на Украине и стабилизации ситуации в Венесуэле и Иране. Об этом он высказался в эфире Fox News.

«Я думаю, мы смогли бы увидеть значительное снижение цен на нефть, когда решатся вопросы Венесуэлы, Ирана, и если конфликт между Россией и Украиной завершится», — заявил министр.

11 февраля стало известно о резком подорожании нефти марки Brent. Ее стоимость выросла более чем на 2 процента и превысила 70 долларов за баррель впервые с 30 января.

