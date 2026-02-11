В отдаленном от границы с Украиной российском городе отменили занятия в школах

В Казани отменили занятия в школах из-за угрозы атаки БПЛА

В Казани, отдаленной более чем на тысячу километров от границы с Украиной, на время отменили занятия в образовательных учреждениях из-за угрозы атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом рассказали в управлении образования в российском городе.

Горожанам рекомендовали не покидать дома. Если же тревога настигла на улице, то следует спуститься в укрытие.

В казанском управлении образования заверили, что решение о возобновлении занятий будет принято после полной отмены режима «Беспилотная опасность» в Татарстане.

В ночь на 11 февраля МЧС объявило о введении в республике режима «Беспилотная опасность». Позже была объявлена угроза атаки БПЛА непосредственно на Казань. Впоследствии МЧС отменило угрозу атаки БПЛА на город. При этом режим «Беспилотная опасность» на территории всей республики и режим «Ковер» для аэропортов Казани и Нижнекамска все еще действуют.

Ранее в Минобороны доложили, что средства противовоздушной обороны за ночь сбили 108 украинских беспилотников. Наибольшее число дронов — 49 — ликвидировали над Волгоградской областью.