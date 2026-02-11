Наши на Олимпиаде: все новости Зимних Игр

07:21, 11 февраля 2026

Появились подробности массированного налета ВСУ на регионы России

Минобороны России: Средства ПВО за ночь сбили 108 украинских беспилотников
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Evgeniy Maloletka / AP

Средства противовоздушной обороны (ПВО) в ночь с 10 на 11 февраля сбили 108 украинских беспилотников. Эти подробности массированного ночного налета Вооруженных сил Украины на регионы России появились в сообщении Министерства обороны.

Как рассказали в Минобороны, под удар попали тринадцать российских регионов — Волгоградская, Ростовская, Саратовская, Астраханская, Брянская, Белгородская, Воронежская, Курская и Тульская области, а также республики Крым, Калмыкия, Татарстан и Северная Осетия.

Также несколько беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) было сбито и над акваториями Черного и Азовского морей. Все дроны относились к самолетному типу. Наибольшее число беспилотников было сбито над Волгоградской областью — там средства ПВО уничтожили 49 БПЛА. О пострадавших не сообщается.

