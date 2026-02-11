Lenta.ru теперь и в Max. Подпишись!

Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
17:38, 11 февраля 2026Мир

В Польше вызвались сесть за стол переговоров с Путиным

Президент Польши Навроцкий сказал, что будет готов к переговорам с Путиным
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Kacper Pempel / Reuters

Президент Польши Кароль Навроцкий заявил, что будет готов к переговорам с российским коллегой Владимиром Путиным. Его цитирует РИА Новости.

«Если этого будет требовать интерес Польши, то я буду к этому готов», — сказал политик, при этом напомнив, что сам находится в России в розыске по обвинению в сносе памятников советским воинам.

Ранее депутат Госдумы Виктор Водолацкий заявил, что президент Франции Эммануэль Макрон, как и ряд других европейских лидеров, призывает к возобновлению диалога с Россией ради сохранения суверенитета своих стран.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Стало известно о сливавших данные о цинковых гробах с телами бойцов СВО военкомах

    В России с 1 марта изменятся правила авиаперелетов. Что нужно знать

    В России массово проверяют резервистов. Кого заберут с «гражданки» в 2026 году и могут ли отправить на СВО

    В России начнут разбирать иностранные самолеты для продления срока их службы

    Алиев рассказал об агрессивной кибератаке на Азербайджан из «известного источника»

    Ушедший из России автогигант объявил глобальную отзывную кампанию

    Известный стилист назвал россиянам любимое цветовое сочетание в одежде

    Зеленский заявил о сроках завершения конфликта на Украине

    Российским бойцам передали плавающие носилки

    Раскрыта судьба бросившего неизлечимо больную дочь россиянина

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok