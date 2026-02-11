В Польше вызвались сесть за стол переговоров с Путиным

Президент Польши Навроцкий сказал, что будет готов к переговорам с Путиным

Президент Польши Кароль Навроцкий заявил, что будет готов к переговорам с российским коллегой Владимиром Путиным. Его цитирует РИА Новости.

«Если этого будет требовать интерес Польши, то я буду к этому готов», — сказал политик, при этом напомнив, что сам находится в России в розыске по обвинению в сносе памятников советским воинам.

Ранее депутат Госдумы Виктор Водолацкий заявил, что президент Франции Эммануэль Макрон, как и ряд других европейских лидеров, призывает к возобновлению диалога с Россией ради сохранения суверенитета своих стран.