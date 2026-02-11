Lenta.ru теперь и в Max. Подпишись!

Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
16:12, 11 февраля 2026Бывший СССР

В Раде назвали препятствие для проведения выборов на Украине

Мережко: Выборы на Украине не состоятся до отмены военного положения
Екатерина Грищенко (старший редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Выборы президента Украины не могут состояться до отмены военного положения в стране. Об этом заявил председатель комитета Верховной Рады по вопросам внешней политики Александр Мережко в интервью Newsweek.

«Могут пройти годы, прежде чем это произойдет», — отметил Мережко.

По его словам, президентские выборы на Украине не могут быть проведены раньше августа 2026 года.

Ранее стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский может объявить в годовщину начала специальной военной операции, 24 февраля, о проведении в стране президентских выборов. Об этом сообщило издание The Financial Times (FT) со ссылкой на украинских и западных чиновников.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Невиновных в этот день не будет». В Анапе студент устроил стрельбу в техникуме. Что известно о нападении, погибших и раненых?

    В России с 1 марта изменятся правила авиаперелетов. Что нужно знать

    В России массово проверяют резервистов. Кого заберут с «гражданки» в 2026 году и могут ли отправить на СВО

    Стало известно о самоотверженности охранника российского техникума при нападении

    РЖД пожаловались на некачественные российские локомотивы

    В МИД Украины высказались об ударах по инфраструктуре Казахстана

    В Госдуме предрекли волну мошенничества с Telegram

    В московском дворе нашли множество мертвых кошек

    В парламенте Италии раскритиковали Зеленского и помощь Киеву

    Редкий «Буран» заметили в зоне СВО

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok