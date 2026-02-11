В Раде назвали препятствие для проведения выборов на Украине

Мережко: Выборы на Украине не состоятся до отмены военного положения

Выборы президента Украины не могут состояться до отмены военного положения в стране. Об этом заявил председатель комитета Верховной Рады по вопросам внешней политики Александр Мережко в интервью Newsweek.

«Могут пройти годы, прежде чем это произойдет», — отметил Мережко.

По его словам, президентские выборы на Украине не могут быть проведены раньше августа 2026 года.

Ранее стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский может объявить в годовщину начала специальной военной операции, 24 февраля, о проведении в стране президентских выборов. Об этом сообщило издание The Financial Times (FT) со ссылкой на украинских и западных чиновников.

