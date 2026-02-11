Наши на Олимпиаде: все новости Зимних Игр

Реклама

18:50, 11 февраля 2026Авто

В России неожиданно подскочили цены на подержанные машины

«Известия»: Иномарки с пробегом в России подорожали на пять процентов
Марина Аверкина

Фото: Илья Наймушин / РИА Новости

По итогам января 2026 года средняя цена подержанной иномарки в России достигла 2,28 миллиона рублей, что на пять процентов превышает показатель декабря прошлого года. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на данные сервиса «Авто.ру Бизнес».

Китайские автомобили с пробегом прибавили в цене 4,5 процента. Их стоимость увеличилась до 2,12 миллиона рублей. Аналогичная динамика отмечается среди машин европейского, японского и корейского автопрома — рост составил 112 тысяч рублей, в результате чего средний чек достиг 2,28 миллиона рублей. Наиболее доступной категорией остаются подержанные автомобили российского производства. Их цена выросла до 723 тысяч рублей (на 5,4 процента).

Вопреки общему подорожанию, отдельные модели подешевели. Эксперты зафиксировали снижение цен на Haval Jolion (на 3,5 процента, до 1,59 миллиона рублей), Chery Tiggo 4 (1,19 миллиона) и Changan Alsvin (968 тысяч рублей).

Самым дорогим регионом для покупки по-прежнему остается Москва и Подмосковье, где показатель вырос до 2,72 миллиона рублей. В Санкт-Петербурге и Ленинградской области ценник взлетел более чем на 7 процентов (до 2,02 миллиона). Это максимальный скачок по стране. При этом в Тамбовской и Оренбургской областях наблюдается снижение — на 7,2 (961 тысяча) и 6,6 процента (один миллион рублей) соответственно.

Эксперты отметили снижение на 13 процентов числа предложений в категории до 15 лет. Причем это равнозначно и для иномарок, и для отечественных машин. При этом увеличивается доля предложений от официальных продавцов. Если в сентябре-октябре на них приходилось 16 процентов, то на начало февраля этот показатель поднялся до 19 процентов. Интерес покупателей также растет. В январе он увеличился на 6 процентов по сравнению с декабрем 2025 года.

Ранее стало известно, что уже в ближайшее время россиян ждет очередное повышение цен на автомобили. Министерство промышленности и торговли РФ выступило с инициативой, которая приведет к удорожанию импортируемых легковых машин, ввозимых физическими лицами.

