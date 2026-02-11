Lenta.ru теперь и в Max. Подпишись!

Экономика
15:24, 11 февраля 2026Экономика

В России упала доходность некоторых вкладов

«Финуслуги»: Ставка по трехмесячным банковским вкладам упала до 14,48 процента
Кирилл Луцюк

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Средняя ставка по вкладам на три месяца в 20 крупнейших банках России упала до 14,48 процента. Об этом «Ленте.ру» сообщил финансовый маркетплейс «Финуслуги».

Подчеркивается, что с момента снижения ключевой ставки до 16 процентов средние ставки в топ-20 кредитных организаций снизились на 0,17-1,03 процентных пункта. Сильнее всего снизилась доходность именно трехмесячных вкладов.

Средняя ставка по полугодовому вкладу составляет 14,12 процента, а по годовому — 12,93 процента. Для вкладов на полтора года соответствующее значение достигло 11,46 процента.

По данным Банка России, в III декаде января 2026 года средняя максимальная ставка в десяти крупнейших банках России снова снизилась и достигла 14,57 процента. В первой декаде января она составляла 15,10 процента, а во второй — 14,88 процента.

Экономисты полагают, что именно банковские вклады останутся самым выгодным вариантом инвестиций для россиян с небольшими сбережениями в 2026 году.

