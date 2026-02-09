Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
15:21, 9 февраля 2026Экономика

Российские банки снизили максимальную ставку по вкладам

ЦБ: Максимальная ставка по вкладам упала до 14,57 процента
Кирилл Луцюк

Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

В III декаде января 2026 года средняя максимальная ставка в десяти крупнейших банках России снова снизилась и достигла 14,57 процента. Об этом сообщается на сайте российского регулятора.

В первой декаде января она составляла 15,10 процента, а во второй — 14,88 процента.

По состоянию на 26 января средняя ставка по годовому вкладу в 20 крупнейших банках России упала до 12,98 процента. Доходность трехмесячных вкладов снизилась до 14,55 процента годовых.

В прошлом году россияне чаще всего интересовались тремя видами вкладов. Так, 36 процентов привлекали депозиты со сроком размещения на три месяца, а 35 процентов отдавали предпочтение вкладам на полгода.

По прогнозам, в 2026 году самым выгодным вариантом инвестиций для жителей России с небольшими сбережениями останутся именно банковские вклады.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Алия Галицкая до самоубийства обратилась к Путину. Она обвиняла бывшего мужа-миллиардера в поддержке Киева и беспокоилась за детей

    Российского стримера и бывшего киберспортсмена арестовали за оскорбление казахстанок. О чем они шутили в прямом эфире

    Смертоносный вирус вышел за пределы Индии. От него нет лекарства

    Владельцы собак в российском городе нашли разбросанный во дворах яд

    Хинштейн назвал мэра Курска беспомощным

    Стало известно о мобилизации Украиной «нежелательных элементов»

    Продюсер призвал Долину завершить карьеру

    Бузова рассказала о любви с первого взгляда

    В «Ростехе» рассказали о поставке РСЗО «Сарма» Вооруженным силам России

    Бабушка со «Шпагой» пришла к напавшему на общежитие российскому подростку

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok