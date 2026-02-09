Российские банки снизили максимальную ставку по вкладам

ЦБ: Максимальная ставка по вкладам упала до 14,57 процента

В III декаде января 2026 года средняя максимальная ставка в десяти крупнейших банках России снова снизилась и достигла 14,57 процента. Об этом сообщается на сайте российского регулятора.

В первой декаде января она составляла 15,10 процента, а во второй — 14,88 процента.

По состоянию на 26 января средняя ставка по годовому вкладу в 20 крупнейших банках России упала до 12,98 процента. Доходность трехмесячных вкладов снизилась до 14,55 процента годовых.

В прошлом году россияне чаще всего интересовались тремя видами вкладов. Так, 36 процентов привлекали депозиты со сроком размещения на три месяца, а 35 процентов отдавали предпочтение вкладам на полгода.

По прогнозам, в 2026 году самым выгодным вариантом инвестиций для жителей России с небольшими сбережениями останутся именно банковские вклады.