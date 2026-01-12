Названы самые популярные у россиян виды банковских вкладов

«Сравни»: В 2025 году 36 % россиян интересовались вкладами на три месяца

В 2025 году жители России чаще всего интересовались тремя видами вкладов. Об этом заявил руководитель продукта «Вклады» в «Сравни» Илья Васильков. Его процитировало РИАМО.

Внимание 36 процентов граждан привлекали депозиты со сроком размещения на три месяца. Кроме того, 35 процентов отдавали предпочтение вкладам на полгода, а 29 процентов — на год. Оказалось, что клиенты банков выбирают наиболее гибкий вариант сбережения на короткий срок под высокую ставку. Кроме того, снижать сроки накопления их побуждает изменение налогообложения доходов по вкладам. Однако, если сравнивать с началом года, то средний размер депозита увеличился на 30 процентов.

Наиболее популярными стали вклады от 500 до 600 тысяч рублей для трехмесячного размещения, от 300 до 400 тысяч рублей для полугодового и от 400 до 500 тысяч для годового. Пиковый интерес к вкладам пришелся на весну и осень.

По мнению экономиста Михаила Беляева, самым выгодным вариантом инвестиций для россиян с небольшими сбережениями в 2026 году будут банковские вклады. Он полагает, что скромные сбережения не дают возможности гражданам переориентироваться на другие инструменты.