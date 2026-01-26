Россиянам назвали вклады с наименьшей доходностью

«Финуслуги»: Средняя ставка по вкладу на год упала ниже 13 процентов

По состоянию на 26 января средняя ставка по годовому вкладу в 20 крупнейших банках России опустилась до 12,98 процента. Об этом «Ленте.ру» сообщил финансовый маркетплейс «Финуслуги».

В то же время доходность трехмесячных вкладов упала до 14,55 процента годовых. Впрочем, короткие вклады смогли удержать за собой статус самых доходных. При этом наименьшую среднюю доходность показали вклады на три года, средняя ставка по которым составляет 10,56 процента годовых.

Отмечается, что средняя ставка по полугодовому вкладу достигла 14,04 процента, по вкладу на полтора года — 11,35 процента, а на два года — 11,13 процента.

Ранее россиян предупредили, что они рискуют столкнуться с почти полным обнулением начисленных процентов, если решат закрыть банковский вклад досрочно. Дело в том, что в такой ситуации большинство российских банков пересчитывают доход по ставке, которая в среднем составляет 0,01–0,1 процента.

По итогам 2025 года российский рынок сбережений вырос на 15 процентов и приблизился к 66 триллионам рублей.