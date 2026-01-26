Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
16:36, 26 января 2026Экономика

Россиянам назвали вклады с наименьшей доходностью

«Финуслуги»: Средняя ставка по вкладу на год упала ниже 13 процентов
Кирилл Луцюк

Фото: Александр Манзюк / Коммерсантъ

По состоянию на 26 января средняя ставка по годовому вкладу в 20 крупнейших банках России опустилась до 12,98 процента. Об этом «Ленте.ру» сообщил финансовый маркетплейс «Финуслуги».

В то же время доходность трехмесячных вкладов упала до 14,55 процента годовых. Впрочем, короткие вклады смогли удержать за собой статус самых доходных. При этом наименьшую среднюю доходность показали вклады на три года, средняя ставка по которым составляет 10,56 процента годовых.

Отмечается, что средняя ставка по полугодовому вкладу достигла 14,04 процента, по вкладу на полтора года — 11,35 процента, а на два года — 11,13 процента.

Ранее россиян предупредили, что они рискуют столкнуться с почти полным обнулением начисленных процентов, если решат закрыть банковский вклад досрочно. Дело в том, что в такой ситуации большинство российских банков пересчитывают доход по ставке, которая в среднем составляет 0,01–0,1 процента.

По итогам 2025 года российский рынок сбережений вырос на 15 процентов и приблизился к 66 триллионам рублей.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский анонсировал новые переговоры с Россией и США

    В Индии бушует вирус с высокой летальностью. Угрожает ли он России

    Хакеры заблокировали машины россиян

    Звезду реалити-шоу поймали на пьяной езде и арестовали

    Россиянам назвали лучшие украшения для ограниченного бюджета

    В Подмосковье многоэтажку затопило кипятком после трех дней без отопления

    Раскрыта причина согласия Зеленского на переговоры в Абу-Даби

    В российском городе крысы повисли на дверях квартир

    Названа причина сбоя в системе бронирования билетов Leonardo

    Названа главная особенность новых компьютеров Apple

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok