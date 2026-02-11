В России упало производство одного из ключевых сплавов

«Корпорация Чермет»: Выплавка стали в России упала более чем на 5 процентов

В январе 2026 года Россия столкнулась с 5,4-процентным падением выплавки стали. Об этом сообщило ТАСС со ссылкой на предварительные данные «Корпорации Чермет».

Соответствующий показатель упал до 5,5 миллиона тонн. Кроме того, на 2,3 процента (до пяти миллионов тонн) упал выпуск готового проката черных металлов, а добыча руды сократилась на 1,1 процента, до 9,1 миллиона тонн. Производство стальных труб потеряло 17,2 процента и оценивается в 700 тысяч тонн.

Удалось, однако, до 4,5 миллиона тонн нарастить выпуск чугуна. Прибавку оценили в 0,6 процента.

Ранее сообщалось, что в 2025 году поставки лома черных металлов, который необходим как сырье для выпуска электростали, упали на треть, до 7,5 миллиона тонн. Самое заметное сокращение зафиксировали в центральной части России — минус 43 процента, 2,07 миллиона тонн. На Урале поставки лома снизились на 30 процентов, до 3,22 миллиона, в Сибири и на Дальнем Востоке — на 28 процентов, до 905 тысяч тонн, а в южной части страны — на 23 процента, до 1,24 миллиона тонн.