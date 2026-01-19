В России возникли проблемы с ломом

«Ъ»: Поставки лома черных металлов в России в 2025 году упали на треть

Из-за кризиса в металлургической отрасли поставки лома черных металлов, который используется в качестве сырья для выпуска электростали, в 2025 году в России упали на треть, до 7,5 миллиона тонн. Об этом со ссылкой на данные рейтингового агентства «Русмет» пишет «Коммерсантъ».

Сильнее всего сокращение заметно в центральной части России — минус 43 процента, 2,07 миллиона тонн. На Урале поставки лома снизились на 30 процентов, до 3,22 миллиона, в Сибири и на Дальнем Востоке — на 28 процентов, до 905 тысяч тонн, а в южной части страны — на 23 процента, до 1,24 миллиона тонн.

На сталь, произведенную в электродуговых печах, приходится около трети всей выпуска в России. Сбор лома теряет в объеме в условиях падения спроса на металлургическую продукцию. В общей сложности в стране в прошлом году выпущено 67,4 миллиона тонн стали, что на 4,6 процентов меньше, чем годом ранее.

Аналитики агентства не видят возможности восстановления внутреннего рынка лома черных металлов в текущем году. Напротив, они прогнозируют дальнейшее падение сбора на семь процентов. При этом еще в 2021 году, то есть пять лет назад, в России собирали 31 миллион тонн металлолома.

Советник управляющего фонда «Индустриальный код» Максим Шапошников отметил, что одной из проблем рынка стал рост неплатежей за лом от потребителей. В среднем период оплаты за поставленный лом уже превысил три месяца. Директор рейтингового агентства НКР Дмитрий Орехов считает, что 2026 год станет для рынка стабилизацией состояния «на дне», а его восстановление возможно только при выходе из кризиса металлургической отрасли.

В свою очередь гендиректор «Северстали» Александр Шевелев считает, что рост потребления металлопродукции в стране возможен не раньше, чем при снижении ключевой ставки до 12 процентов, что вряд ли случится в этом году.

